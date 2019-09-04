В Тамбовской области из колонии украли 2 центнера сахарной свеклы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-04T14:30:29+03:00

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Кирсановские полицейские получили сообщение о хищении. Кража произошла на приусадебном участке в колонии-поселении, расположенном в поселке Садовом. В круг подозреваемых попал один из бывших осужденных.

- 28-летний житель села Соколово, недавно вернувшийся из мест, не столь отдаленных, хорошо ориентировался в расположении овощных полей. Своего приятеля 1991 года рождения из Гавриловского района, он вовлек в преступное деяние. Вдвоем они вывезли мотоблоке с поля колонии поселения 200 кг сахарной свеклы и 40 кг кабачков. Подозреваемые были задержаны «по горячим следам» и в ходе опроса дали признательные показания, - рассказали в региональном УМВД.

Похищенное изъято и возвращено в колонию. Подозреваемым штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU