Тамбовская область получит новый транспорт

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-04T14:00:50+03:00

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Тамбовская область получит 52 школьных автобуса и 7 автомобилей скорой помощи. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Регион получит 36 отечественных автобусов вместимостью 13-20 человек, 15 вместимостью 10-12 человек, 1 автобус вместимостью более 31 человека. Они заменят транспорт, которому больше 10 лет.

Также до конца года в Тамбовскую область прибудут 7 новых машин скорой помощи, которые будут распределены среди сельских больниц.

- Все автомобили отличаются повышенной проходимостью, относятся к классу «В» и в соответствии со стандартами оснащены всеми необходимыми средствами для того, чтобы медики в любой ситуации могли оказать помощь людям, попавшим в беду, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU