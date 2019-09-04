В Тамбове нарушался закон о долевом строительстве жилья

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-04T13:30:50+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц.

Установлено, что одна из фирм скрыла разрешения на ввод в эксплуатацию 3-х многоквартирных домов по ул. Совхозная, а также градостроительный план земельного участка и схему планировочной организации земельного участка. Этой информации не было в единой информационной системе жилищного строительства, как того требует закон.

Кроме того, проверка выявила в договорах участия в долевом строительстве условия, ущемляющие права участников. Например, если дольщик не является без уважительной причины для решения вопросов сдачи-приемки выполненных застройщиком работ, то автоматически считается, что работы он принял.

Кроме того, при расторжении договора по желанию участника долевого строительства, застройщик удерживает неустойку в размере 15 % внесенной суммы, что незаконно. При этом средства участнику обещают вернуть только после прихода нового дольщика, а это также неправомерно.

- По результатам проверки прокурором в отношении руководителя организации вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU