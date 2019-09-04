Мичуринский спортсмен завоевал «серебро» на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-04T12:34:14+03:00

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Юный мичуринский спортсмен Кирилл Белоусов занял 2 место на первенстве Европы среди юношей и юниоров по кикбоксингу. Всего в турнире принимало участие 1540 спортсменов из 39 стран Европы.

- Кирилл Белоусов - неоднократный победитель и призер турниров в Тамбове, Липецке, Щекино, Белгороде, Шебекино, Твери, Брянске и ряде других городов. В 2016 году стал серебряным призером ЦФО («фулл-контакт»), годом позже - победителем первенства ЦФО. В 2018 и 2019 годах завоевал звание победителя первенства ЦФО в разделе «К1», - рассказали в администрации города Мичуринска.

В этом году Кирилл также выиграл российское первенство, что дало ему право представлять страну на соревнованиях европейского уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU