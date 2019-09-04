У тамбовской пенсионерки украли 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-04T12:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Уваровская пенсионерка наняла 27-летнего парня поставить забор вокруг ее дома. Молодой человек несколько раз заходил в дом, чтобы зарядить электроинструменты и приметил металлический сейф. Мужчина узнал, где хозяйка хранит ключи от сейфа и вернулся в дом ночью. В сейфе молодой человек нашел 1,5 млн рублей.

- Огромная сумма денег вскружила молодому человеку голову, поэтому в тот же день он стал тратить деньги, невзирая на цены. Он приобрел одежду, обувь, дорогой мобильный телефон, принимал пищу исключительно в кафе, чем и привлек внимание окружающих людей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Наутро хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. На месте эксперт-криминалист обнаружил следы, оставленные преступником. Кроме того, уваровские оперативники обратили внимание на местного жителя, который буквально сорит деньгами.

В течение суток парня задержали. Молодой человек признался в преступлении. Оставшиеся деньги и покупки у него изъяли. Возбуждено уголовное дело. За свое преступление мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет. Кстати, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU