2019-09-04T12:59:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанин попался на воровстве инструмента

Добычей мужчины стали электролобзик и шуруповерт
Марина Поповцева
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Жители микрорайона Майский обратились в отдел МВД России по Тамбовскому району с сообщениями о кражах. По ночам неизвестный похищал из строящихся домов электроинструменты и провода.

После изучения камер видеонаблюдения и опроса жителей под подозрение полицейских попал молодой человек, прогуливавшийся по микрорайону только ночью.

- С поличным после совершения очередной кражи оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, жителя областного центра. Из строящегося домовладения он украл 50 метров электрокабеля, электролобзик, электрический плиткорез, шуруповерт и набор сверл, - рассказали в областном УМВД.

Мужчина уже был судим за аналогичные преступления и освободился всего полтора года назад. Против него возбуждено 4 уголовных дела. Часть похищенных инструментов изъяли и оправили на экспертизу, чтобы потом вернуть владельцу. Полицейские устанавливают места сбыта других похищенных инструментов, выясняют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям в других районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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