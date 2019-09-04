Под Тамбовом в аварии погиб мужчина
От удара грузовика «Лада» столкнулась на встречке с «Рено»
Погибшему мужчине был 61 годФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 186-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе 32-летний водитель автомобиля «MAN TGX18.400» с прицепом-цистерной врезался в автомобиль «Lada-210740». За рулем отечественного авто был 61-летний мужчина.
По инерции «Ладу» вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем «Renault Logan».
- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada-210740» погиб на месте происшествия, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU