2019-09-04T11:02:37+03:00
Происшествия

Под Тамбовом в аварии погиб мужчина

От удара грузовика «Лада» столкнулась на встречке с «Рено»
Марина Поповцева
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Погибшему мужчине был 61 годПогибшему мужчине был 61 годФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 186-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе 32-летний водитель автомобиля «MAN TGX18.400» с прицепом-цистерной врезался в автомобиль «Lada-210740». За рулем отечественного авто был 61-летний мужчина.

По инерции «Ладу» вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем «Renault Logan».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada-210740» погиб на месте происшествия, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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