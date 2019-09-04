2019-09-04T10:00:37+03:00
Происшествия

В Тамбовской области подросток на велосипеде спровоцировал аварию

Велосипедиста доставили в больницу
Марина Поповцева
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Подросток не рассчитал дистанцию и врезался в автоПодросток не рассчитал дистанцию и врезался в автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Котовске 15-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «Lada Granta», которым управлял 36-летний мужчина.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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