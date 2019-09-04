В Тамбовской области подросток на велосипеде спровоцировал аварию
Велосипедиста доставили в больницу
Подросток не рассчитал дистанцию и врезался в автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Котовске 15-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «Lada Granta», которым управлял 36-летний мужчина.
- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU