В Тамбовской области подросток на велосипеде спровоцировал аварию

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-04T10:00:37+03:00

Подросток не рассчитал дистанцию и врезался в авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Котовске 15-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «Lada Granta», которым управлял 36-летний мужчина.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU