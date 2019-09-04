Тамбовские педагоги выиграли по 200 тысяч рублей
В Тамбовской области 6 педагогов выиграли по 200 тысяч рублей. Большая часть победителе конкурса – участники из Тамбова.
Это учитель информатики лицея № 14 Сергей Вязовов, преподаватели русского языка и литературы лицея № 29 Ирина Ермоленко и средней школы № 22 Елена Жарова, учитель начальных классов средней школы № 5 Татьяна Кривенцева и преподаватель английского языка средней школы № 1 – «Школа Сколково - Тамбов» Елена Синючкова. Премию также получила учитель русского языка и литературы Сосновской школы № 2 Тамара Коростелёва.
Для участия были отобраны лучшие учителя, получившие общественное признание. В этом году в конкурсе участвовали 12 педагогов из Тамбова, Тамбовского, Уваровского, Сосновского и Моршанского районов.
- За время проведения конкурса более 300 педагогов Тамбовщины получили премии в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в управлении образования и науки региона.
Фото Управления образования и науки Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU