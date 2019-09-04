2019-09-04T10:29:22+03:00
Общество

Тамбовские педагоги выиграли по 200 тысяч рублей

В конкурсе участвовали лучшие учителя, получившие общественное признание
Марина Поповцева
Поделиться:
Премия досталась, в основном, педагогам из ТамбоваПремия досталась, в основном, педагогам из Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбовской области 6 педагогов выиграли по 200 тысяч рублей. Большая часть победителе конкурса – участники из Тамбова.

Это учитель информатики лицея № 14 Сергей Вязовов, преподаватели русского языка и литературы лицея № 29 Ирина Ермоленко и средней школы № 22 Елена Жарова, учитель начальных классов средней школы № 5 Татьяна Кривенцева и преподаватель английского языка средней школы № 1 – «Школа Сколково - Тамбов» Елена Синючкова. Премию также получила учитель русского языка и литературы Сосновской школы № 2 Тамара Коростелёва.

Для участия были отобраны лучшие учителя, получившие общественное признание. В этом году в конкурсе участвовали 12 педагогов из Тамбова, Тамбовского, Уваровского, Сосновского и Моршанского районов.

- За время проведения конкурса более 300 педагогов Тамбовщины получили премии в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в управлении образования и науки региона.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская область получит новый транспорт
В Тамбове нарушался закон о долевом строительстве жилья
Тамбовчанин попался на воровстве инструмента
Мичуринский спортсмен завоевал «серебро» на первенстве Европы
У тамбовской пенсионерки украли 1,5 млн рублей
В Котовске проверили готовность теплосетей к зиме
Под Тамбовом в аварии погиб мужчина
В Тамбовской области подросток на велосипеде спровоцировал аварию
В Тамбове откроется филиал поликлиники № 6
Перед ХК «Тамбов» стоит задача выйти в плей-офф
Тамбовский спортсмен представит Россию на чемпионате мира по боксу
Тамбовчанин торговал несуществующим зерном
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Мичуринске завершено строительство новой котельной
Житель Тамбовского района убил приятеля и донес на себя в сельсовет
Тамбовчан опросят о том, как они распоряжаются временем
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
Жителя Тамбовской области подозревают в сбыте подделки
Тамбовский театр кукол открывает сезон
Жительница Тамбовской области лишилась 300 тысяч рублей
В Тамбовском районе в аварии пострадала 8-летняя девочка
В Тамбове отремонтировали стадион 2 корпуса школы №22