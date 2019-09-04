Тамбовские педагоги выиграли по 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-04T10:29:22+03:00

Премия досталась, в основном, педагогам из Тамбова

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В Тамбовской области 6 педагогов выиграли по 200 тысяч рублей. Большая часть победителе конкурса – участники из Тамбова.

Это учитель информатики лицея № 14 Сергей Вязовов, преподаватели русского языка и литературы лицея № 29 Ирина Ермоленко и средней школы № 22 Елена Жарова, учитель начальных классов средней школы № 5 Татьяна Кривенцева и преподаватель английского языка средней школы № 1 – «Школа Сколково - Тамбов» Елена Синючкова. Премию также получила учитель русского языка и литературы Сосновской школы № 2 Тамара Коростелёва.

Для участия были отобраны лучшие учителя, получившие общественное признание. В этом году в конкурсе участвовали 12 педагогов из Тамбова, Тамбовского, Уваровского, Сосновского и Моршанского районов.

- За время проведения конкурса более 300 педагогов Тамбовщины получили премии в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в управлении образования и науки региона.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU