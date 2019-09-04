В Тамбове откроется филиал поликлиники № 6
На севере Тамбова планируется открытие филиала поликлиники № 6. Он будет располагаться по адресу ул. Мичуринская, д. 150. Здесь можно будет попасть на прием к терапевту, сдать анализы, сделать электрокардиограмму, инъекцию или пройти физиотерапевтические процедуры. При необходимости будет организован прием узких специалистов - кардиолога и невролога.
- Филиал шестой поликлиники будет обслуживать около 2 тысяч пациентов – жителей поселков Радужный, Северный, микрорайонов Слобода, Солнечный, улиц Сабуровской, Магистральной (дома 39-41), - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU