2019-09-04T09:30:15+03:00
Общество

В Тамбове откроется филиал поликлиники № 6

Жители севера смогут попасть к терапевту и сделать электрокардиограмму
Марина Поповцева
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Медпомощь станет ближе к тамбовчанамМедпомощь станет ближе к тамбовчанам
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На севере Тамбова планируется открытие филиала поликлиники № 6. Он будет располагаться по адресу ул. Мичуринская, д. 150. Здесь можно будет попасть на прием к терапевту, сдать анализы, сделать электрокардиограмму, инъекцию или пройти физиотерапевтические процедуры. При необходимости будет организован прием узких специалистов - кардиолога и невролога.

- Филиал шестой поликлиники будет обслуживать около 2 тысяч пациентов – жителей поселков Радужный, Северный, микрорайонов Слобода, Солнечный, улиц Сабуровской, Магистральной (дома 39-41), - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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