Перед ХК «Тамбов» стоит задача выйти в плей-офф

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-04T09:00:48+03:00

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6 сентября хоккейный клуб «Тамбов» стартует в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги выездной игрой с воронежским «Бураном». В ВХЛ тамбовская команда выступает второй год, к новому сезону она полностью готова. Подопечным Александра Прокопьева придется противостоять 34 клубам, в том числе, командам из Китая, Казахстана, Узбекистана.

В прошлом году тамбовчане впервые не вышли в плей-офф. Во время летнего перерыва состав команды обновился почти на 70 процентов. Новым тренером стал Александр Прокопьев, новым капитаном – Игорь Игнатушкин. В команду включен 20-летний воспитанник местной хоккейной школы Александр Ковальский.

- Перед клубом стоит задача попасть в число шестнадцати лучших команд лиги, выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпиона, - пояснили в администрации Тамбовской области.

Во ходе предсезонной подготовки команда провела 14 игр. Хоккейный клуб «Тамбов» стал фарм-клубом «Сочи» в ВХЛ. Между командами подписано соглашение о спортивном сотрудничестве. Теперь тамбовчане могут рассчитывать на усиление игроками КХЛ по ходу сезона.

10 сентября команда проведет первую домашнюю игру. Ее соперником станет тверское «Динамо». Кстати, цены на билеты на матчи по просьбам болельщиков были снижены.

ИСТОЧНИК KP.RU