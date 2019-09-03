Тамбовский спортсмен представит Россию на чемпионате мира по боксу

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-03T17:59:41+03:00

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На 20-ом чемпионате мира по боксу среди мужчин Россию представит тамбовский спортсмен Илья Попов. Чемпионат пройдет с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. В России это мероприятие проводится впервые.

Илья выступит в весовой категории до 63 килограмм. На соревнованиях будет представлено более 90 стран и более 300 спортсменов в 8 весовых категориях, сформированных по олимпийской системе, в каждой из которых будет разыгран титул чемпиона мира по боксу.

- Для победителя летних юношеских Олимпийских Игр, неоднократного победителя первенства Европы, победителя и серебряного призера первенства мира Ильи Попова первый взрослый чемпионат станет серьезной проверкой. И его включение в состав сборной команды страны свидетельствует о том, что спортсмен из Моршанска к этой проверке готов, - отмечают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU