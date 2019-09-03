Тамбовчанин торговал несуществующим зерном

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-03T17:30:06+03:00

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43-летний тамбовчанин разместил в интернете объявление о продаже кукурузы и ячменя по низкой цене. Ряд фирм пожелали сделать выгодную покупку. С мужчиной были назначены встречи на складах, которые он специально для этого заблаговременно арендовал. Товар, привезенный им на пробу, покупателям понравился.

- 25 тонн ячменя и 25 тонн кукурузы были приобретены двумя компаниями за 837 тысяч рублей, перечисленными на счет фирмы, которую представлял тамбовчанин. Товар должен был поступить в течение нескольких рабочих дней, однако покупатели не получили его до сих пор, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Как оказалось, никакого зерна просто не существовало. Продавец перестал выходить на связь. Покупателям пришлось обратиться в полицию. Полицейские выяснили, кто и откуда подавал объявления о продаже, установлены и опрошены владельцы фирм, на чьи счета поступили деньги. Выяснилось, что подставными компаниями по просьбе общего знакомого руководили таксисты. О продаже кукурузы и ячменя они ничего не знали.

Подозреваемого удалось задержать. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела о мошенничестве. Находясь в следственном изоляторе, мужчина категорически отрицает свою причастность к преступлениям. Известно, что ранее он работал в сфере торговли сельхозпродукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU