Житель Тамбовского района убил приятеля и донес на себя в сельсовет

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-03T16:30:17+03:00

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В селе Незнановка Тамбовского района обнаружено тело 58-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки. По данному факту Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело. Под подозрение попал 46-летний ранее судимый знакомый погибшего.

По версии следствия, потерпевший выпивал у себя дома в компании знакомого из соседнего села. Изрядно приняв на грудь, хозяин дома спровоцировал конфликт. Гость схватил со стола нож и ударил приятеля в грудь. Раненый умер на месте. Подозреваемый же отправился в сельсовет и сообщил о совершенном преступлении.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU