Тамбовчан опросят о том, как они распоряжаются временем

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-03T16:03:14+03:00

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С 4 сентября по 3 октября в Тамбове Федеральная служба государственной статистики по Тамбовской области проведет выборочное наблюдение. Предметом опроса станет то, как тамбовчане используют свое время.

Для опроса было случайным образом отобрано 14 домов по адресам: ул. Эскадронная (№ № 30, 32, 28\9, 1, Эскадронный пр. (№ № 11д, 19\29, 1-й Почтовый пр.(№ № 2\34д, 10а), Полынковская, № № 31, 34), Клубная (№ № 7, 9), ул.Мичуринская (№ № 114, 506,50\18а,32, 42,44\339), Широкая, 7г, Пензенская № 67/12, Базарная, (№ № 161а,178).

- По результатам такого обследования планируется получить информацию о том, сколько времени мы тратим на работу, на дорогу, на учебу, на уход за детьми, домашние дела и отдых, - пояснили в городской администрации.

Проводить опрос будут работники Тамбовстата. Специалист обязательно должен предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Информация, полученная от жителей, строго конфиденциальна. Ее используют исключительно для получения обобщенных статистических данных.

ИСТОЧНИК KP.RU