Жителя Тамбовской области подозревают в сбыте подделки
Управление Росинкассации по Тамбовской области обнаружило фальшивую пятитысячную купюру. Установлено, что она поступила из продуктового супермаркета Мичуринска, где ее не заметил кассовый работник. Полицейские изъяли купюру, опросили кассиров, изучили записи с камер внутреннего видеонаблюдения.
В итоге под подозрение попал 31-летний местный житель. Мужчину задержали, он утверждал, что расплачивался данной купюрой, но не подозревал, что она поддельная.
- Оперативники опросили кассиров близлежащих магазинов и установили, что данный человек приходил в другой сетевой супермаркет и пытался расплатиться подделкой. При ее проверке у кассира возникли сомнения в ее подлинности. После чего мужчина забрал купюру назад и ушел, - рассказали в областном УМВД.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за попытку сбыта фальшивой купюры и непосредственно сам сбыт. Подозреваемый вскоре признался, что сомневался в подлинности купюры, которую ему вручили на пункте приема лома, и попытался избавиться от нее.
В настоящее время полицейские устанавливают факт получения купюры от неизвестного скупщика лома. За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU