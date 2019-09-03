2019-09-03T15:30:43+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовской области подозревают в сбыте подделки

Мужчина расплатился фальшивой купюрой в магазине
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Росинкассации по Тамбовской области обнаружило фальшивую пятитысячную купюру. Установлено, что она поступила из продуктового супермаркета Мичуринска, где ее не заметил кассовый работник. Полицейские изъяли купюру, опросили кассиров, изучили записи с камер внутреннего видеонаблюдения.

В итоге под подозрение попал 31-летний местный житель. Мужчину задержали, он утверждал, что расплачивался данной купюрой, но не подозревал, что она поддельная.

- Оперативники опросили кассиров близлежащих магазинов и установили, что данный человек приходил в другой сетевой супермаркет и пытался расплатиться подделкой. При ее проверке у кассира возникли сомнения в ее подлинности. После чего мужчина забрал купюру назад и ушел, - рассказали в областном УМВД.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за попытку сбыта фальшивой купюры и непосредственно сам сбыт. Подозреваемый вскоре признался, что сомневался в подлинности купюры, которую ему вручили на пункте приема лома, и попытался избавиться от нее.

В настоящее время полицейские устанавливают факт получения купюры от неизвестного скупщика лома. За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
Тамбовский театр кукол открывает сезон
Жительница Тамбовской области лишилась 300 тысяч рублей
В Тамбовском районе в аварии пострадала 8-летняя девочка
В Тамбове отремонтировали стадион 2 корпуса школы №22
В Тамбовской области микроавтобус протаранил «десятку»
Тамбовская область получит почти 3 млрд рублей
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Мичуринске состоится форум «Сообщество»
В Котовске Народный контроль обнаружил просрочку
В Тамбове планируют отключение света
Тамбовчанина поймали с 2 килограммами марихуаны
В сельхозпредприятиях Тамбовской области сотрудники не умеют обращаться с химикатами
В Тамбовской области открыли уникальную школу
В Тамбовской области древесина заготовлялась с нарушениями
В Тамбовской области количество покусанных клещами детей почти достигло тысячи
В Тамбовской области нашли нарушения при торговле мясом
Тамбовские писатели могут принять участие в международном литературном фестивале
В Тамбовской области водитель не справился с квадроциклом
В Тамбовской области нашли украденных лошадей
В Тамбовской области в аварии пострадала 10-летняя девочка
В Тамбовской области закрыт купальный сезон
В Тамбовской области отремонтировали детскую поликлинику
В 900 учебных заведений Тамбовской области 2 сентября придут спасатели
В здании УФСИН по Тамбовской области отремонтировали крышу за четыре тысячи рублей