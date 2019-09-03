Жителя Тамбовской области подозревают в сбыте подделки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-03T15:30:43+03:00

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Управление Росинкассации по Тамбовской области обнаружило фальшивую пятитысячную купюру. Установлено, что она поступила из продуктового супермаркета Мичуринска, где ее не заметил кассовый работник. Полицейские изъяли купюру, опросили кассиров, изучили записи с камер внутреннего видеонаблюдения.

В итоге под подозрение попал 31-летний местный житель. Мужчину задержали, он утверждал, что расплачивался данной купюрой, но не подозревал, что она поддельная.

- Оперативники опросили кассиров близлежащих магазинов и установили, что данный человек приходил в другой сетевой супермаркет и пытался расплатиться подделкой. При ее проверке у кассира возникли сомнения в ее подлинности. После чего мужчина забрал купюру назад и ушел, - рассказали в областном УМВД.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за попытку сбыта фальшивой купюры и непосредственно сам сбыт. Подозреваемый вскоре признался, что сомневался в подлинности купюры, которую ему вручили на пункте приема лома, и попытался избавиться от нее.

В настоящее время полицейские устанавливают факт получения купюры от неизвестного скупщика лома. За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU