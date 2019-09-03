Жительница Тамбовской области лишилась 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-03T14:31:34+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по городу Мичуринску обратилась 45-летняя местная жительница. Она пыталась подыскать квартиранта через сайт объявлений. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся военнослужащим. Он собирался снять жилье на 2 года.

- Около часа мужчина держал хозяйку квартиры на телефонной связи, обещал скорый перевод денег от Министерства обороны страны и таким образом узнал коды доступа к онлайн-услугам банка. В результате подобного длительного общения мошенник смог завладеть 300 тысячами рублей, которые находились на банковских счетах жительницы Мичуринска, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Обман женщина раскусила только после проверки банковского счета. Полицейские установили, что телефон мошенника зарегистрирован в Московской области. Сейчас личность злоумышленника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU