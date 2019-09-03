Жительница Тамбовской области лишилась 300 тысяч рублей
В дежурную часть отдела МВД России по городу Мичуринску обратилась 45-летняя местная жительница. Она пыталась подыскать квартиранта через сайт объявлений. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся военнослужащим. Он собирался снять жилье на 2 года.
- Около часа мужчина держал хозяйку квартиры на телефонной связи, обещал скорый перевод денег от Министерства обороны страны и таким образом узнал коды доступа к онлайн-услугам банка. В результате подобного длительного общения мошенник смог завладеть 300 тысячами рублей, которые находились на банковских счетах жительницы Мичуринска, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Обман женщина раскусила только после проверки банковского счета. Полицейские установили, что телефон мошенника зарегистрирован в Московской области. Сейчас личность злоумышленника устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU