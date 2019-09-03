В Тамбовском районе в аварии пострадала 8-летняя девочка
Медики осмотрели потерпевшую на месте
В аварии пострадали водитель и юная пассажиркаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 468-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 63-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» поворачивал налево и врезался в двигавшийся попутно автобус «Higer».
- В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Lada Kalina», восьмилетняя девочка, были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU