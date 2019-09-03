В Тамбовской области микроавтобус протаранил «десятку»
Женщине-водителю потребовалась помощь медиков
Женщина за рулем "десятки" получила травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Мичуринске 32-летний водитель автобуса «Форд Транзит» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21101».
- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21101» получила ранения. Скорая медицинская помощь была оказана пострадавшей на месте происшествия, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU