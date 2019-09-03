2019-09-03T12:39:21+03:00
Экономика

Тамбовская область получит почти 3 млрд рублей

Средства пойдут на сельское хозяйство и развитие сельских территорий
Марина Поповцева
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В 2019 году Тамбовская область получит 2,99 млрд рублей в рамках соглашений с Минсельхозом. Средства пойдут на поддержку сельского хозяйства и обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 2,1 млрд рублей на эти цели уже перечислены. Бюджет области направил на данные мероприятия 400 млн рублей.

- Кроме того, регион планирует направить в Минсельхоз России заявку на участие в отборе инвестиционного проекта по строительству картофелехранилища, стоимостью более 147 миллионов рублей. Государственные субсидии составят 29,8 миллиона рублей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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