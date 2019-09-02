В Мичуринске состоится форум «Сообщество»
Мичуринск готовится к форуму «Сообщество», который проведет здесь Общественная палата России 26-27 сентября. Его темой стала «Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий».
Принять участие в форуме могут представители НКО и бизнеса, активисты и волонтеры, чиновники федерального и регионального уровня, а также просто неравнодушные граждане. Зарегистрироваться для участия можно здесь.
Форум является собой открытую рабочую площадку для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.
- По итогам работы форума предложения гражданских активистов, НКО, волонтеров и представителей органов власти войдут в ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU