2019-09-02T17:20:19+03:00
Общество

В Котовске Народный контроль обнаружил просрочку

Проверку не прошли 3 магазина
Марина Поповцева
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В Котовке Народный контроль прошелся по магазинам и обнаружил просроченные и испорченные продукты. С прилавков сняли замороженную мясную и рыбную продукцию, молочный коктейль, фрукты, овощи. Также несвежими оказались зефир, маринованная капуста, консервы, пресервы и сыр.

В одном из магазинов рыба и мясо хранились без маркировки и порой и без упаковки. Курятина и вовсе держали без холодильного оборудования.

- Во всех случаях в книгу жалоб и предложений была сделана соответствующая запись. А в Роспотребнадзор будет направлено обращение о проведении внеплановых проверок в данных магазинах, - сообщают в администрации города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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