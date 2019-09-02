Тамбовчанина поймали с 2 килограммами марихуаны

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-02T16:02:24+03:00

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Оперативники уголовного розыска получили информацию о факте незаконного оборота наркотиков. Под подозрение попал 40-летний житель села Покрово-Пригородное. Мужчину задержали, при нем нашли пакет с марихуаной общим весом 2 килограмма.

- Житель Притамбовья признался, что нарвал наркотическое средство для личного потребления на пустыре около населенного пункта. Изъятая марихуана была направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU