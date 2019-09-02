В сельхозпредприятиях Тамбовской области сотрудники не умеют обращаться с химикатами

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-02T15:30:25+03:00

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Прокуратура Бондарского района выявила нарушения законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами в ряде хозяйств.

Так, работники 5 сельхозпредприятий не проходили медосмотры, хотя выполняли работы повышенной опасности. Сотрудников не обеспечивали достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Комнаты отдыха не соответствовали необходимым требованиям СанПин.

Кроме того, рабочих не обучали безопасному обращению с агрохимикатами и пестицидами, не объясняли, как оказывать первую помощь при отравлениях. Некоторые организации не оповещали население о предстоящих обработках посевов химикатами через газеты и не предупреждали об этом специальными знаками на границе обработанных полей. Площадки для обезвреживания техники не были должным образом оборудованы. Наконец, аграрии не вели журнал учета применения пестицидов.

- По результатам проверки прокурором в отношении должностных и юридических лиц 6 организаций возбуждены производства об административных правонарушениях по ст.6.3 КоАП РФ, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU