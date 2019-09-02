В Тамбовской области открыли уникальную школу

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-02T15:04:15+03:00

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В Рассказово торжественно открыли инновационное образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий». Оно располагается в микрорайоне «Арженка» и рассчитано на 900 учеников.

Образовательная программа школы имеет политехнический уклон, поэтому ребят будут готовить к работе в современных производственных системах. В школе реализуются 4 профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный.

- В Центре химико-технологических процессов в производстве ученики освоят основы биохимического и технологического производств, функционального питания. В Центре технологического и инженерного образования, где самое передовое техническое оборудование, включая мастерские по обработке дерева и металла с токарными станками последнего поколения, швейными мастерскими и студией дизайна ребят научат основам швейного производства, например, обработке текстильных материалов, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

В Центре цифровых технологий ребята получат доступ к оборудованию, которое поможет им освоить основы промышленного дизайна, виртуального моделирования, информационных технологий. В Центре надотраслевых компетенций и межкультурных коммуникаций школьников будут учить бизнес-планированию и проектированию.

Школа построена по новейшим технологиям и снабжена двумя спортзалами, тренажерным и тремя снарядными залами, стадионом с профессиональными беговыми дорожками. Здесь есть Центр духовно-нравственного развития, информационно-библиотечный центр с книгохранилищем, пресс-центром и медиатекой.

Стоимость строительства школы составила 848 миллионов рублей, на закупку оборудования направлено 120 миллионов рублей.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU