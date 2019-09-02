В Тамбовской области древесина заготовлялась с нарушениями
Прокуратура Пичаевского района проверила, как исполняется законодательство о лесопользовании и выявила нарушения в деятельности одного из предпринимателей.
По Правилам заготовки древесины хранить ее можно только в тех местах, которые предусмотрены проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ. Однако проверка показала, что предприниматель хранил древесину в неположенном месте.
- В этой связи прокуратурой района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление лесами Тамбовской области, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU