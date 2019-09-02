2019-09-02T14:30:39+03:00
Общество

В Тамбовской области древесина заготовлялась с нарушениями

Предприниматель хранил сырье в неположенном месте
Марина Поповцева
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Прокуратура Пичаевского района проверила, как исполняется законодательство о лесопользовании и выявила нарушения в деятельности одного из предпринимателей.

По Правилам заготовки древесины хранить ее можно только в тех местах, которые предусмотрены проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ. Однако проверка показала, что предприниматель хранил древесину в неположенном месте.

- В этой связи прокуратурой района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление лесами Тамбовской области, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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