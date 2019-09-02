В Тамбовской области количество покусанных клещами детей почти достигло тысячи

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-02T14:02:18+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области отмечено 13 случаев клещевого боррелиоза среди взрослых, не пожелавших обратиться за помощью к медикам.

Всего за год в регионе в поликлиники пришли 3634 человека, пострадавших от укусов. Среди них почти тысяча детей. Только за последнюю неделю от кровососов пострадало 79 детей, всего к медикам обратилось 300 пострадавших.

- В текущем году доставлено и исследовано 2903 экземпляра клещей, снятых с людей. В 480 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 16,5 %), в 119 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 4,1 %), - рассказали специалисты Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU