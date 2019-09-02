2019-09-02T13:32:26+03:00
Общество

В Тамбовской области нашли нарушения при торговле мясом

На одном из рынков своевременно не избавились от крыс
Марина Поповцева
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Прокуратура Пичаевского района провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации мясной продукции.

По закону организации обязаны проводить обработку от крыс и других вредителей на животноводческих фермах, бойнях, складах с мясной продукцией, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли.

Однако один из предпринимателей не провел обработку на рынке в селе Питим. А это нарушает права жителей и может привести к распространению заболеваний.

- В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием о возложении обязанности на предпринимателя обеспечить проведение дератизационных мероприятий на названном объекте торговли, - сообщают в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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