2019-09-02T13:07:10+03:00
Звезды

Тамбовские писатели могут принять участие в международном литературном фестивале

Литераторов приглашает «Чеховская осень-2019»
Марина Поповцева
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Фестиваль откроет миру новых талантливых писателей и поэтовФестиваль откроет миру новых талантливых писателей и поэтовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В октябре в Ялте пройдет X Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2019». Его организовал Союз писателей Республики Крым, чтобы русскоязычные писатели и поэты разных стран мира могли лучше узнать друг друга, заново взглянуть на творчество Антона Павловича Чехова. Кроме того, конкурс призван поддержать новых талантливых авторов.

- В программу фестиваля входят: конкурсы «Пейзажная лирика «Крымские мотивы», «Любовная лирика», «Стихи для детей», «Военная авторская песня», «Свободная авторская песня», «Гражданская и духовно-философская лирика», поэтический ринг «Крымская муза», «Поэзия молодых», а также мастер-классы писателей международного уровня, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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