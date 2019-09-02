Тамбовские писатели могут принять участие в международном литературном фестивале

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-02T13:07:10+03:00

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В октябре в Ялте пройдет X Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2019». Его организовал Союз писателей Республики Крым, чтобы русскоязычные писатели и поэты разных стран мира могли лучше узнать друг друга, заново взглянуть на творчество Антона Павловича Чехова. Кроме того, конкурс призван поддержать новых талантливых авторов.

- В программу фестиваля входят: конкурсы «Пейзажная лирика «Крымские мотивы», «Любовная лирика», «Стихи для детей», «Военная авторская песня», «Свободная авторская песня», «Гражданская и духовно-философская лирика», поэтический ринг «Крымская муза», «Поэзия молодых», а также мастер-классы писателей международного уровня, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU