В Тамбовской области водитель не справился с квадроциклом
Травмированный мужчина отправлен в больницу
Мужчина не нашел общий язык с железным конемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Моршанске 29-летний водитель квадроцикла «Патрон» не справился с управлением. Железный конь опрокинулся и придавил собой наездника.
Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, в результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Моршанскую районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU