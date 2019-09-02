2019-09-02T12:37:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области водитель не справился с квадроциклом

Травмированный мужчина отправлен в больницу
Марина Поповцева
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Мужчина не нашел общий язык с железным конемМужчина не нашел общий язык с железным конемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Моршанске 29-летний водитель квадроцикла «Патрон» не справился с управлением. Железный конь опрокинулся и придавил собой наездника.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, в результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Моршанскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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