В Тамбовской области нашли украденных лошадей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-02T12:14:43+03:00

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В Рассказовском районе хозяин обнаружил пропажу двух лошадей. Самостоятельно найти их мужчина не смог, поэтому обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска обнаружили следы животных. Вероятно, их увели в направлении соседнего села.

- Несколько километров полицейские шли по следам, теряя и вновь находя отпечатки копыт. Около одного из населенных пунктов следы пропали. Оперативники опросили местных жителей, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и получили информацию, что к краже может быть причастен 53-летний мужчина, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчина признался в хищении. Украденных лошадей он спрятал в своем сарае, чтобы позже перепродать. Стоимость похищенных лошади и жеребенка достигает около 500 тысяч рублей.

В отношении жителя Рассказовского района возбуждено уголовное дело. Похищенных животных возвратили законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU