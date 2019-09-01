2019-09-01T19:23:55+03:00
Общество

В здании УФСИН по Тамбовской области отремонтировали крышу за четыре тысячи рублей

Работы по капремонту объектов уголовно-исполнительной системы проводятся ежегодно
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.фото: пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.
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В рамках капремонтов в здании УФСИН по Тамбовской области привели в порядок кровлю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, общая стоимость ремонта составила 4 256 тыс. руб. Финансирование производилось из средств федерального бюджета.

До работ крыша находилась в неудовлетворительном состоянии: были значительные протечки, местами разморожена карнизная кирпичная кладка. Во время работ старое покрытие демонтировали, кирпичную кладку переложили, устаревший утеплитель заменили на современный.

- В Тамбовской области ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту объектов регионального УФСИН, в том числе исправительных колоний и следственных изоляторов для улучшения содержания обвиняемых и осужденных, а также для создания комфортных условий труда сотрудников уголовно-исполнительной системы, - отметил заместитель начальника ведомства полковник внутренней службы Сергей Рачков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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