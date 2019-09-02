В Тамбовской области закрыт купальный сезон
В Тамбовской области официально закончен купальный сезон. Действующие пляжи будут закрыты в ближайшую неделю, с их территории уберут первичные средства спасения, спасатели не будут дежурить на вышках.
- Сотрудники МЧС России просят граждан отказаться от пребывания в остывшем водоеме. Переохлаждение организма может спровоцировать судороги или потерю сознания. Не подвергайте свою жизнь смертельному риску! – сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.
При этом движение на маломерных судах будет продолжено до начала ледостава. Однако передвигаться на надувных лодках и гидроциклах при температуре воды +12 градусов и менее не рекомендуется. Особенно это опасно в ветреную погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU