В Тамбовской области закрыт купальный сезон

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-02T10:31:58+03:00

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В Тамбовской области официально закончен купальный сезон. Действующие пляжи будут закрыты в ближайшую неделю, с их территории уберут первичные средства спасения, спасатели не будут дежурить на вышках.

- Сотрудники МЧС России просят граждан отказаться от пребывания в остывшем водоеме. Переохлаждение организма может спровоцировать судороги или потерю сознания. Не подвергайте свою жизнь смертельному риску! – сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

При этом движение на маломерных судах будет продолжено до начала ледостава. Однако передвигаться на надувных лодках и гидроциклах при температуре воды +12 градусов и менее не рекомендуется. Особенно это опасно в ветреную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU