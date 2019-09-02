В Тамбовской области отремонтировали детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-02T10:04:19+03:00

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В детской поликлинике Уваровской районной больницы завершается ремонт. Оборудованы открытая регистратура и зоны комфортного пребывания. В холле появилось игровое пространство. Расписание врачей высвечивается на информационном табло. Для предварительной записи к врачам установлен инфомат.

- Изменения коснулись и входной группы. В поликлинике заменены двери, установлен подъемник для маломобильных пациентов, ожидается обустройство удобной колясочной, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

В поликлинике будет организован прием узких специалистов - отоларинголога, офтальмолога, хирурга. Забор крови будут производить в новом процедурном кабинете. Кроме капитального ремонта, помещения были значительно расширены благодаря переводу в другое здание приемной главврача и кадровой службы. Всего на ремонт было выделено более 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU