В Тамбовской области дали старт Всероссийской акции «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-31T15:00:35+03:00

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В Тамбовской области прошло первое мероприятие Всероссийской акции «Живи, лес!». На территории новой школы в Мичуринске школьники, студенты и специалисты регионального управления лесами высадили около 200 саженцев деревьев и кустарников. Ухаживать за деревьями будут ученики школы.

- В течение двух месяцев в рамках акции «Живи лес!» на территории всей области будет проведена работа по уборке леса от мусора, озеленению населенных пунктов. В образовательных учреждениях пройдут тематические лекции. В мероприятиях акции традиционно примут участие специалисты лесной отрасли Тамбовской области, студенты, школьники, волонтеры и другие неравнодушные к экологии тамбовчане, - рассказали в областной администрации.

Акция продлится до конца октября. Главным мероприятием станет сбор лесного урожая: 19 сентября лесоводы и добровольцы соберут семена дуба, каштана, липы, туи.

ИСТОЧНИК KP.RU