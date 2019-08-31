2019-08-31T15:00:35+03:00
Общество

В Тамбовской области дали старт Всероссийской акции «Живи, лес!»

Школьники, студенты и лесоводы посадили 200 саженцев
Марина Поповцева
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Рядом с новой школой появились молодые деревцаРядом с новой школой появились молодые деревцаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области прошло первое мероприятие Всероссийской акции «Живи, лес!». На территории новой школы в Мичуринске школьники, студенты и специалисты регионального управления лесами высадили около 200 саженцев деревьев и кустарников. Ухаживать за деревьями будут ученики школы.

- В течение двух месяцев в рамках акции «Живи лес!» на территории всей области будет проведена работа по уборке леса от мусора, озеленению населенных пунктов. В образовательных учреждениях пройдут тематические лекции. В мероприятиях акции традиционно примут участие специалисты лесной отрасли Тамбовской области, студенты, школьники, волонтеры и другие неравнодушные к экологии тамбовчане, - рассказали в областной администрации.

Акция продлится до конца октября. Главным мероприятием станет сбор лесного урожая: 19 сентября лесоводы и добровольцы соберут семена дуба, каштана, липы, туи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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