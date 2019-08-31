2019-08-31T14:06:34+03:00
Общество

В Тамбовской области пройдет праздник тыквы

В программе угощения, кулинарные мастер-классы и развлекательные мероприятия
Марина Поповцева
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Тыква - это не только вкусно им красиво, но и полезноТыква - это не только вкусно им красиво, но и полезноФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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28 сентября в Тамбовской области пройдет гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква». Место его проведения выбрано не случайно: именно в этих местах выращивают самые большие на тыквы региона.

Как рассказали в администрации Тамбовской области, гостям праздника предложат полюбоваться на самую большую тыкву этого года, отведать кашу и другие угощения из этого овоща, принять участие в кулинарном мастер-классе. Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивные состязания, для детей будут организованы игровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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