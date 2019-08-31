2019-08-31T10:08:56+03:00
Общество

Тамбовской области выделено более 1,5 млрд рублей на реконструкцию детской больницы

Работы планируется завершить к 2021 году
Марина Поповцева
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Минздрав России выделяет более 1,5 млрд рублей на реконструкцию структурных подразделений областной детской клинической больницы. Региональный бюджет добавит еще 156 млн рублей.

К настоящему моменту заключен контракт на разработку проектно-сметной документации, она будет готова в ноябре 2019 года. В 2020 году начнутся непосредственно работы по реконструкции. В результате один их корпусов больницы получит пристройку. Срок их завершения – декабрь 2021 года.

Как пояснили в администрации Тамбовской области, реконструкция позволит сформировать более эффективную систему реабилитации детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата, централизовать медпомощь детям с инфекционной патологией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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