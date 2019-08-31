Тамбовской области выделено более 1,5 млрд рублей на реконструкцию детской больницы
Минздрав России выделяет более 1,5 млрд рублей на реконструкцию структурных подразделений областной детской клинической больницы. Региональный бюджет добавит еще 156 млн рублей.
К настоящему моменту заключен контракт на разработку проектно-сметной документации, она будет готова в ноябре 2019 года. В 2020 году начнутся непосредственно работы по реконструкции. В результате один их корпусов больницы получит пристройку. Срок их завершения – декабрь 2021 года.
Как пояснили в администрации Тамбовской области, реконструкция позволит сформировать более эффективную систему реабилитации детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата, централизовать медпомощь детям с инфекционной патологией.
ИСТОЧНИК KP.RU