Лучшими лесорубами Тамбовской области 2019 года стали представители Серповского лесхоза

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-30T18:00:36+03:00

Конкурсанты состязались не только в теории, но и в практике Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбовской области завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший лесоруб - 2019». За почетное звание боролось 13 команд из лесхозов региона. Участники демонстрировали свои теоретические знания и профессиональное мастерство в валке и раскряжевке деревьев.

- По итогам конкурса лучшей командой Тамбовщины признаны вальщик леса Павел Оркин и его помощник Виктор Леснов из Серповского лесхоза. Второй результат показала команда Вернадского лесхоза в составе вальщика леса Александра Ерохина и помощника Владимира Горбачева. Бронзу завоевали представители Шехманского лесхоза вальщик леса Владимир Самсонов и помощник Андрей Дегтев, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU