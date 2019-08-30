2019-08-30T17:30:19+03:00
Общество

«Аптечный склад» в Тамбове оштрафовали за название

УФАС обвинил фирму в том, что она вводит покупателей в заблуждение
Марина Поповцева
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Ленинский районный суд города Тамбова подтвердил законность и обоснованность административного наказания одной из компаний за недобросовестную конкуренцию.

Ранее Тамбовское УФАС признало, что действия компании при розничной торговле лекарствами являются недобросовестной конкуренцией. Дело в том, что фирма использовала название «Аптечный склад», хотя вела розничную торговлю и цена препаратов была соответственной.

Антимонопольная служба сочла, что компания вводит покупателей в заблуждение относительно цены лекарственных средств. Поэтому ей предписали до 31 января 2019 года прекратить использование наименования «Аптечный склад» при оформлении аптек и аптечных пунктов в Тамбовской области, а имеющиеся вывески демонтировать. Кроме того, на директора фирмы был наложен административный штраф в размере 15 000 рублей.

- Не согласившись с постановлением антимонопольного органа, должностное лицо Общества обжаловало его в Ленинском районном суде города Тамбова, указав на ответственность территориального менеджера за информационное оформление аптек. Однако суд отказал в удовлетворении жалобы, - сообщают в Тамбовском УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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