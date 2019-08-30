В Тамбов прибыли святыни Свято-Введенского Толгского женского монастыря
В Спасо-Преображенский собор доставлена частица Ризы Иисуса Христа
Поклониться святыням могут все желающие
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В Спасо-Преображенский кафедральный собор Тамбова прибыли особо чтимые святыни из Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии.
В Тамбов доставили частицу Ризы Иисуса Христа, икону Божией Матери «Толгская», икону с частицей мощей святителя Игнатия (Брянчанинова), ковчег с частицами мощей мучеников Адриана и Наталии.
- Ежедневно перед святынями Толгской обители духовенством Тамбовской епархии будут совершаться молебны с чтением акафиста, - сообщают в информационно-издательском отделе Тамбовской митрополии.
Фото Тамбовской митрополии
ИСТОЧНИК KP.RU