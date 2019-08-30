В Тамбове полицейского из Москвы посадили за сбыт наркотиков
Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточные доказательства для вынесения приговора двум местным жителям. 38-летний бывший полицейский и его 31-летняя знакомая признаны виновными в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.
Установлено, что осужденная расфасовала по сверткам героин, чтобы продать вещество с помощью «закладок» на территории Тамбова и Тамбовского района. 4 свертка она отдала знакомому для размещения в тайники, а остальные спрятала в барабан стиральной машины.
- После того, как мужчина сделал «закладки» в районе улиц Гастелло и Елецкой города Тамбова, подробные описания и фотографии мест нахождения тайников он направил своей знакомой. Однако осуществить сбыт наркотических средств не удалось, так как их дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.
Как выяснилось, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. Суд приговорил тамбовчанку и ее знакомого к 8,5 и 10 годам тюрьмы соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU