2019-08-30T16:00:45+03:00
Общество

В Тамбовской области школьников планировали возить на неисправном автобусе

Прокуратура Уметского района потребовала устранить нарушения
Марина Поповцева
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Прокуратура Уметского района выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов местном учебном заведении. Совместно с сотрудником ГИБДД она проверила техническое состояние 8-ми автобусов, на 3-х из который обнаружены нарушения.

- Так, на задней части одного автобусов не нанесена контрастная надпись «Дети»; у другого автобуса опознавательный знак «Перевозка детей» не соответствует предъявляемым требованиям; на третий автобус не предоставлен бланк диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра, а также в неисправном состоянии находится устройство, препятствующее началу движения при открытой служебной двери, - рассказали в областной прокуратуре.

В адрес директора школы внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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