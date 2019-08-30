В Тамбовской области школьников планировали возить на неисправном автобусе

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-30T16:00:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Уметского района выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов местном учебном заведении. Совместно с сотрудником ГИБДД она проверила техническое состояние 8-ми автобусов, на 3-х из который обнаружены нарушения.

- Так, на задней части одного автобусов не нанесена контрастная надпись «Дети»; у другого автобуса опознавательный знак «Перевозка детей» не соответствует предъявляемым требованиям; на третий автобус не предоставлен бланк диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра, а также в неисправном состоянии находится устройство, препятствующее началу движения при открытой служебной двери, - рассказали в областной прокуратуре.

В адрес директора школы внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU