В Мичуринске появятся 52 новые камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-30T15:03:47+03:00

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В Мичуринске действует более 100 видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В ближайшее время их количество планируется увеличить на 52 штуки. Сейчас подрядчики уже приступили к монтажу.

Камеры появятся на самых оживленных улицах - Липецком шоссе, Советской, Герасимова, Интернациональной, Лаврова, Промышленной, Гоголевской, Полтавской, 7 Ноября.

- Под контролем правоохранителей будут общественные территории - сквер Школьный, парк на Рабочем поселке, мемориальное кладбище на улице Мичурина, лестница на Набережной, - поясняют в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU