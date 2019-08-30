В Тамбовской области прокуратура обеспокоилась состоянием дороги

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-30T14:31:56+03:00

В Пичаевском районе местная власть не позаботилась о ремонте и освещении проезжей части

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Пичаевского района поступила жалоба о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на улице Трудовая села Липовка.

ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» обследовал состояние полотна и установил, что проезжая часть имеет колейность и просадку грунта. Кроме того, на всем протяжении дороги нет уличного освещения.

Липовский сельсовет привести полотно в порядок не пытался, хотя по закону обеспечивать нормальное состояние дорог и безопасность на них должны органы местного самоуправления. Сюда относится и организация освещения дороги в населенном пункте и на расстоянии 100 м от него.

- Для устранения допущенных нарушений законодательства прокуратурой района в адрес главы Липовского сельсовета внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU