2019-08-30T14:31:56+03:00
Общество

В Тамбовской области прокуратура обеспокоилась состоянием дороги

В Пичаевском районе местная власть не позаботилась о ремонте и освещении проезжей части
Марина Поповцева
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В прокуратуру Пичаевского района поступила жалоба о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на улице Трудовая села Липовка.

ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» обследовал состояние полотна и установил, что проезжая часть имеет колейность и просадку грунта. Кроме того, на всем протяжении дороги нет уличного освещения.

Липовский сельсовет привести полотно в порядок не пытался, хотя по закону обеспечивать нормальное состояние дорог и безопасность на них должны органы местного самоуправления. Сюда относится и организация освещения дороги в населенном пункте и на расстоянии 100 м от него.

- Для устранения допущенных нарушений законодательства прокуратурой района в адрес главы Липовского сельсовета внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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