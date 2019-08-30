В Тамбовской области парень набросился на таксиста с ножом

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-30T12:30:25+03:00

Пассажир совершил нападение, чтобы не платить за проезд

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» обратился диспетчер такси. Он сообщил о том, что на одного из таксистов напал неизвестный с ножом в поселке Зеленый Гай.

Было установлено, что в Мичуринске в машину сел нетрезвый молодой человек. Он попросил отвезти его в Зеленый Гай.

- Когда они прибыли на улицу Центральную поселка, пассажир стал отказываться оплатить поездку, достал нож и причинил 37-летнему водителю такси резаную рану шеи, - рассказали в областном УМВД.

Злоумышленника задержали «по горячим следам». Сейчас 23-летний ранее судимый житель Мичуринска задержан и дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU