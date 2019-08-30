2019-08-30T12:30:25+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень набросился на таксиста с ножом

Пассажир совершил нападение, чтобы не платить за проезд
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» обратился диспетчер такси. Он сообщил о том, что на одного из таксистов напал неизвестный с ножом в поселке Зеленый Гай.

Было установлено, что в Мичуринске в машину сел нетрезвый молодой человек. Он попросил отвезти его в Зеленый Гай.

- Когда они прибыли на улицу Центральную поселка, пассажир стал отказываться оплатить поездку, достал нож и причинил 37-летнему водителю такси резаную рану шеи, - рассказали в областном УМВД.

Злоумышленника задержали «по горячим следам». Сейчас 23-летний ранее судимый житель Мичуринска задержан и дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юных тамбовчан приглашают на Праздник книги
Тамбовчанин угрожал пенсионеру и отнял у него телефон
В Тамбове девушка за рулем стала виновницей двойной аварии
Тамбовская прокуратура начала проверку по факту пожара в детском приюте
В Тамбовской области девушка на «четырнадцатой» протаранила «Ford»
В Тамбовской области поликлиника сможет проводить полное обследование зрения у детей
В Тамбове появляются антивандальные остановочные павильоны
Тамбовских водителей «скорой» обучили, как действовать при несчастном случае
В Тамбове подорожали проездные билеты
Житель Тамбовской области, попавшийся на краже, был уличен в хранении марихуаны
Жительница Тамбовского района пожаловалась в прокуратуру на отсутствие мест в садике
Улицу Сергеева-Ценского в Тамбове откроют для транспорта 1 сентября
Тамбовское предприятие задолжало работникам 3,2 млн рублей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в баскетбольном турнире
Жительница Тамбовской области пыталась надышаться газом и подожгла дом
Жителя Тамбовского района задержали с двумя килограммами марихуаны