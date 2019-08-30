Юных тамбовчан приглашают на Праздник книги

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-30T13:00:22+03:00

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1 сентября в 11.00 в городском Парке культуры и отдыха пойдет Праздник книги - 2019. На него приглашено около 150 тамбовских школьников.

В горсаду откроются интерактивные площадки. Юных гостей развлекут подвижными играми, предложат поиграть в брейн-ринг, испробовать себя в актёрском мастерстве. Самым маленьким предложат прочитать «Стихи на табурете».

Найдутся увлекательные занятия для любителей рукоделия и для юных следопытов. Родителей заинтересует книжная ярмарка с литературой и школьными принадлежностями. В зоне буккроссинга «Люблю читать» каждый желающий сможет взять домой понравившуюся книгу бесплатно.

- В рамках праздника впервые в нашем городе пройдёт всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга». Для тамбовчан – это уникальная возможность получить книгу в подарок от современных тамбовских поэтов Марии Знобищевой, Натальи Меркушовой, Марии Ермаковой и писателей Ольги Митькиной, Анна Васильевой, а также Натальи Ярославцевой (город Москва), Веры Сытник (Китай) и других. Нужно лишь правильно ответить на один из интеллектуальных вопросов, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU