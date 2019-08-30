2019-08-30T13:00:22+03:00
Общество

Юных тамбовчан приглашают на Праздник книги

В программе интеллектуальные конкурсы, подвижные игры и розыгрыш призов
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 сентября в 11.00 в городском Парке культуры и отдыха пойдет Праздник книги - 2019. На него приглашено около 150 тамбовских школьников.

В горсаду откроются интерактивные площадки. Юных гостей развлекут подвижными играми, предложат поиграть в брейн-ринг, испробовать себя в актёрском мастерстве. Самым маленьким предложат прочитать «Стихи на табурете».

Найдутся увлекательные занятия для любителей рукоделия и для юных следопытов. Родителей заинтересует книжная ярмарка с литературой и школьными принадлежностями. В зоне буккроссинга «Люблю читать» каждый желающий сможет взять домой понравившуюся книгу бесплатно.

- В рамках праздника впервые в нашем городе пройдёт всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга». Для тамбовчан – это уникальная возможность получить книгу в подарок от современных тамбовских поэтов Марии Знобищевой, Натальи Меркушовой, Марии Ермаковой и писателей Ольги Митькиной, Анна Васильевой, а также Натальи Ярославцевой (город Москва), Веры Сытник (Китай) и других. Нужно лишь правильно ответить на один из интеллектуальных вопросов, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области парень набросился на таксиста с ножом
Тамбовчанин угрожал пенсионеру и отнял у него телефон
В Тамбове девушка за рулем стала виновницей двойной аварии
Тамбовская прокуратура начала проверку по факту пожара в детском приюте
В Тамбовской области девушка на «четырнадцатой» протаранила «Ford»
В Тамбовской области поликлиника сможет проводить полное обследование зрения у детей
В Тамбове появляются антивандальные остановочные павильоны
Тамбовских водителей «скорой» обучили, как действовать при несчастном случае
В Тамбове подорожали проездные билеты
Житель Тамбовской области, попавшийся на краже, был уличен в хранении марихуаны
Жительница Тамбовского района пожаловалась в прокуратуру на отсутствие мест в садике
Улицу Сергеева-Ценского в Тамбове откроют для транспорта 1 сентября
Тамбовское предприятие задолжало работникам 3,2 млн рублей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в баскетбольном турнире
Жительница Тамбовской области пыталась надышаться газом и подожгла дом
Жителя Тамбовского района задержали с двумя килограммами марихуаны