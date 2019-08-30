Тамбовчанке дали условный срок за жестокое обращение с дочерью

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-30T13:31:11+03:00

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Октябрьский районный суд вынес приговор 34-летней жительнице области. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребенком и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд установил, что почти полгода обвиняемая непрерывно пила и избивала 9-летнюю дочь ремнем, электрическим проводом, руками.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у девочки имелись кровоподтеки на голове, шее, туловище, верхних и нижних конечностях. Все это свидетельствует о жестоком обращении с ребенком, использовании антипедагогических методов его воспитания, - рассказали в областной прокуратуре.

Обвиняемая прошла курс реабилитации и проявила желание исправиться и бросить пить, так как очень переживала из-за расставания с дочерью. Суд учел это и приговорил женщину к 3 годам 9 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU