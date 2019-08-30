Тамбовская прокуратура начала проверку по факту пожара в детском приюте

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-30T11:00:55+03:00

Жертв нет: детей в здании не было

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29 августа в селе Татаново Тамбовского района произошел пожар в пристройке здания социального приюта для детей «Орешек». Здание на данный момент ремонтируется, воспитанников в нем не было.

Возгорание началось в месте входа труб отопления в здание столовой. Пожар был локализован, пострадавших нет. Помещение столовой не повреждено.

Как выяснилось, здание по назначению пока не использовалось. В момент пожара все дети находились в селе Большая Липовица Тамбовского района, откуда их только планировали перевезти в Татаново.

- В связи с произошедшими событиями прокуратурой Тамбовского района проводится проверка на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности при проведении ремонтных работ, по результатам которой будут приняты адекватные меры прокурорского реагирования, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU