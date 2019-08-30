В Тамбовской области девушка на «четырнадцатой» протаранила «Ford»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-30T10:33:09+03:00

"Четырнадцатая" не уступила дорогу иномарке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Ее пассажирка оказалась в больнице

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В Рассказово 21-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21140» столкнулась с автомобилем «Ford Focus», который двигался по главной дороге.

- В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-21140», женщина 1976 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU