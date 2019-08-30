В Тамбовской области девушка на «четырнадцатой» протаранила «Ford»
Ее пассажирка оказалась в больнице
"Четырнадцатая" не уступила дорогу иномаркеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Рассказово 21-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21140» столкнулась с автомобилем «Ford Focus», который двигался по главной дороге.
- В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ-21140», женщина 1976 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU