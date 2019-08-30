В Тамбовской области поликлиника сможет проводить полное обследование зрения у детей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-30T10:05:41+03:00

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Детская поликлиника Уваровской районной больницы получила новое электронно-оптическое оборудование. Теперь врач-офтальмолог сможет провести у ребят полное обследование зрения.

Аппаратура позволяет выявить многие болезни и отклонения на ранних стадиях, быстро и максимально точно диагностировать катаракту и другие патологии глаза. Также специалисты могут правильно подобрать контактные линзы и вести профилактику заболеваний.

- Данный медицинский аппарат – неотъемлемый элемент оснащения современного офтальмологического кабинета. Он помогает врачу сосредоточиться на самом пациенте и его лечении, не занимаясь промежуточными измерениями и анализом. Врач-офтальмолог получит точные результаты исследований, которые сохранятся для дальнейшего наблюдения пациента, - поясняют в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU